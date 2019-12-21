الحشد يعلن تدمير 9 مضافات لـ

2019/12/21 | 21:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار بالعراق، السبت، بتدمير تسع مضافات لعناصر تنظيم "داعش"الارهابي بالحملة الامنية التي تشهدها المناطق الغربية للمحاف...

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