بالوثيقة.. معتصمو الديوانية يعلنون اتخاذهم إجراءات تصعيدية ’’سلمية’’ يوم غد الاحد

2019/12/21 | 21:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معتصمو محافظة الديوانية، السبت اتخاذهم إجراءات تصعيدية “سلمية” يوم غدٍ الأحد.ووفقا لبيان صادر عن “ساحة ثورة الديوانية”، فإن “الثورة مستمرة برعاية المرجعية، وبصورة سلمية”، منبها الى “خطوات تصعيدية […]

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