شركة كويتية لإنشاء مدينة صناعية متكاملة في كربلاء

2019/12/21 | 21:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصرالله/..أحالت هيئة الاستثمار الوطنية / دائرة الاستثمارات ، مساء السبت ، لشركة يسرة الكويتية للطاقة إنشاء مشروع مدينة صناعية متخصصة في إقامة الصناعات الهندسية والكيمياوية والنفطية والبتروكيمياوية بمساحة 30 الف دونم على أراضي مجاورة لمشروع مصفى كربلاء النفطي غربي المحافظة ، وقالت الشركة إن المشروع يخدم مصفاة كربلاء النفطي بشكل مباشر من خلال […]

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