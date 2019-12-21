رفض في ذي قار وغضب بالديوانية وبغداد تتهيء لمليونية في التحرير بقيادة الطلبة.. صور وفيديو

2019/12/21 | 21:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معتصمو محافظة الديوانية، السبت، اتخاذهم إجراءات تصعيدية “سلمية” يوم غدٍ الأحد.ووفقا لبيان صادر عن “ساحة ثورة الديوانية”، فإن “الثورة مستمرة برعاية المرجعية، وبصورة سلمية”، منبها الى “خطوات تصعيدية سلمية، غدا الاحد، بالدعوة الى اضراب عام وتوسعة مناطق الاحتجاج”.ودعا البيان “أبناء مدينة الديوانية الى التراصف وتوحيد الصفوف”.وفي ذي قار خرج أهالي المحافظة […]

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