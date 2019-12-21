قافلة مساعدات اردنية في طريقها الى غزة

2019/12/21 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية قافلة مساعدات إنسانية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى قطاع غزة.

وبحسب بيان الهيئة، اليوم السبت، تتكون

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