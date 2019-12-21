قيادي فلسطيني: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وأي تهدئة تعد ربح صافي له

2019/12/21 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

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قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "هاني الثوابتة"، اليوم السبت، إن أي تهدئة او هدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال سيكون ربحا صافيا

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