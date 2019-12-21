انتخاب 3 اعضاء للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني

2019/12/21 | 21:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتخب المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، كل من برهم صالح، قوباد طالباني، ريواز فائق، كاعضاء للمجلس القيادي للاتحاد الوطني باغلبية الاصوات.وكانت فعاليات اليوم الاول للمؤتمر الرابع للاتحاد الوطني قد انتهت اليوم، بتشكيل لجنة مشرفة تتألف من 5 اشخاص، وايضا تشكيل المجلس السياسي الاعلى والذي يضم 8 اعضاء سابقين للمكتب السياسي، وبرئاسة كوسرت […]

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