قاضٍ سابق: الوضع في العراق يحتاج لشخصية عسكرية.. عبدالوهاب الساعدي هو الاجدر برئاسة الوزراء

2019/12/21 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب والقاضي السابق، وائل عبداللطيف، السبت 21 كانون الأول 2019، ان الوضع في العراق يحتاج الى...





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