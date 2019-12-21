الرئيس الجزائري المنتخب يبدأ تعيين طاقمه الرئاسي

2019/12/21 | 21:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بدأ الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، السبت، تعيين طاقمه على مستوى رئاسة الجمهورية، في انتظار الكشف عن تشكيلة الحكومة.

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