السيد الصدر يدعو تحالف البناء الى حقن دماء العراقيين

2019/12/21 | 21:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة إلى تحالف البناء بعد تسليم اسم مرشحهم الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

ودعا السيد الصدر في تغريدة على تويتر، تحالف البناء والمرشح عن التحالف قصي السهيل الى حقن الدم العراقي واحترام أوامر المرجعية الدينية وارادة الشعب، مطالبا إياهم بحفظ كرامتكم فإن ذلك خير للشعب والوطن، مؤكدا ان الشعب هو الكتلة الأكبر.

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