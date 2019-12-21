2019/12/21 | 21:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي مونتيري المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الهلال السعودي اليوم السبت.وفاز مونتيري على على الهلال بركلات الترجيح على ملعب استاد خليفة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2، لتحسم ركلات الترجيح الفوز وبرونزية مونديال الأندية لصالح مونتيري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهلال السعودي يودع بطولة كأس العالم للأندية بعد هزيمته امام مونتيري المكسيكي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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