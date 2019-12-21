انتقاماً لاغتيال ناشط في ذي قار إحراق مكاتب «الدعوة» و«بدر» و«العصائب»

2019/12/21 | 21:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النيران تندلع في مقر حزب الدعوة بالناصرية| إنترنت AA أضرم محتجون غاضبون مساء الجمعة النيران في مكاتب أحزاب وفصائل شيعية نافذة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، انتقاماً من اغتيال […]

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