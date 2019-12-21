الحديثي لواع: الحكومة لا تستطيع إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان

2019/12/21 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، اليوم السبت، عدم تمكن حكومة تصريف الأمور اليومية، من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، إلى مجلس النواب.

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