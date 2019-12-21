2019/12/21 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضمن نشاطاتها واعمالها الاغاثية الجديدة، تمكنت مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين يوم السبت عن طريق ممثلتها في تركيا كورده يشار وبتعاون من عضو القنصلية العراقية في تركيا آمد رسول، من تحرير خمسة معتقلين في سجون مدينة اسطنبول ، بعد تمشية المعاملات والاجراءات القانونية.

وجاءفي بيان للمؤسسة ورد لشفق نيوز، ان المحررين الخمسة هم من اهالي مدن السليمانية وقلعة دزه ورانية باقليم كوردستان والموصل بمحافظة نينوى، مبينا ان من المقرر ان يعود هؤلاء المحررين الى اقليم كوردستان والعراق يوم الاثنين المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الافراج عن خمسة معتقلين عراقيين بينهم اربعة من اقليم كوردستان في تركيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الافراج عن خمسة معتقلين عراقيين بينهم اربعة من اقليم كوردستان في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).