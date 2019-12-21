شرطة ميسان: مهمتنا حماية المواطنين ولا علاقة لنا بإعادة الدوام في المدارس

2019/12/21 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ميسان

أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، السبت، أن مهمة قواتها تكمن في حماية امن المواطنين وممتلكاتهم، فيما اشارت الى أنه لا علاقة لها بإعادة الدوام في المدارس.

وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مهمة القوات الأمنية في المحافظة هو حماية امن المواطنين في ميسان والممتلكات العامة والخاصة".

واضافت: "ولا علاقة لنا باعادة الدوام في المدارس"، مبينة أن "هذا الامر عائد للمتظاهرين والطلبة".

بغداد اليوم-الديوانية

أعلن معتصمو محافظة الديوانية، السبت (21 كانون الأول 2019) اتخاذهم إجراءات تصعيدية "سلمية" يوم غدٍ الأحد.

ووفقا لبيان صادر عن "ساحة ثورة الديوانية"، فإن "الثورة مستمرة برعاية المرجعية، وبصورة سلمية&

بغداد اليوم- بغداد

اصدر عدد من طلاب جامعات العراق الحكومية والأهلية، اليوم السبت، بيانا بخصوص الحراك الاحتجاجي والاضراب الطلابي، الذي جاء بعد تظاهرات الأول من شهر تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان الذي وصل الى (بغداد اليوم)، "إلى طلبتنا ا

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة هجرة قضاء خانقين في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول، 2019) عن الحصيلة النهائية للأسر النازحة من قرى قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال مدير هجرة خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي آغا في حديث لـ(بغ

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