2019/12/21 | 22:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. سيتم محاسبة الجهة التي اصدرت التوجيهات بعدم استخدام السماعات الخارجية لصلاة الفجر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 22:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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