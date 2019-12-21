السيتي يتغلب على ليستر ويبعده عن منافسة ليفربول

2019/12/21 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً على نظيره فريق ليستر سيتي , بنتيجة 3-1 , في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي , في اللقاء الذي أقيم على ملعب " الإتحاد".

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