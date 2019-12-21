بومبيو يصف فيتو روسيا والصين لقرار أممي حول سوريا بـ

2019/12/21 | 22:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن رفض روسيا والصين إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بأنه أمر مخز، في وقت رفض فيه المجلس مشروع قرار في ذات الشأن قدمته موسكو وقالت إنه يراعي التطورات على الأرض في سوريا.

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