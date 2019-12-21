استشهاد اربعة عناصر من الشرطة خلال تعرض لداعش في بيجي

2019/12/21 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بأن اربعة منتسبين بشرطة الطاقة قتلوا في هجوم لـ”داعش” بقضاء بيجي.وقال المصدر، ان “عناصر في داعش هاجموا مساء اليوم، قوة من شرطة الطاقة ضمن منطقة […]

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