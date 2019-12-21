شرطة ميسان: مهمتنا حماية المواطنين ولا علاقة لنا بإعادة الدوام في المدارس

2019/12/21 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، السبت، أن مهمة قواتها تكمن في حماية امن المواطنين وممتلكاتهم، فيما اشارت الى أنه لا علاقة لها بإعادة الدوام في المدارس.وقالت القيادة في بيان […]

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