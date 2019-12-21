2019/12/21 | 22:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سائرون النيابية للقوى السياسية: استمعوا لصوت الشعب لانه الكتلة ال

اخبار مباشرة

سائرون النيابية للقوى السياسية: استمعوا لصوت الشعب لانه الكتلة الاكبر ومصدر السلطات

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون النيابية للقوى السياسية: استمعوا لصوت الشعب لانه الكتلة الاكبر ومصدر السلطات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون النيابية للقوى السياسية: استمعوا لصوت الشعب لانه الكتلة الاكبر ومصدر السلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).