الكربولي يبحث مع شيوخ ووجهاء حي الخضراء الاوضاع الخدمية والامنية

2019/12/21 | 22:53 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: بحث النائب محمد الكربولي رئيس المجلس التنفيذي لحزب تقدم، السبت مع عدد من شيوخ ووجهاء حي الخضراء.الاوضاع الخدمية والامنية في المنطقة.وقال بيان صدر من...

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