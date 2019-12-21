"خلصنا التوابيت" ..عمل فني يحاكي مأساة قصص شهداء تظاهرات العراق ..(فيديو)

2019/12/21 | 22:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شاهد الفيديو

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