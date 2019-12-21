الدهلكي لـ(دجلة): على الكتل الاقتناع بأن الحاجة للكتلة الأكبر انتفت

2019/12/21 | 22:53 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، اليوم السبت ، أن على الكتل السياسية الاقتناع بأن الحاجة للكتلة الأكبر انتفت .وقال الدهلكي في حديثه لـ(دجلة) أن الحديث...

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