طهران تعلن استئناف الرحلات الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق

2019/12/21 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - طهران

أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الايرانية، صحبت الله رحماني، اليوم السبت، ايفاد 58 قافلة ايرانية

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