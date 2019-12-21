شرطة ميسان: مهمتنا حماية المواطنين وليس لدنا سلطة لإعادة الدوام الى المدارس

2019/12/21 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ميسان

أكدت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، أن "مهمة قواتها تكمن في حماية امن المواطنين وممتلكاتهم، فيما اشارت الى أنه لا علاقة

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