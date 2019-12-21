مسؤولون كبار في ادارة ترامب يهددون باستخدام الفيتو الرئاسي وإيقاف عمل الحكومة

2019/12/21 | 22:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مسؤولون كبار في ادارة ترامب، السبت، باستخدام الفيتو الرئاسي والذي قد يؤدي الى ايقاف واغلاق الحكومة الامريكية اذا رفض الديمقراطيون التخلي عن مطالبهم بالافراج الفوري عن المساعدات العسكرية المستقبلية […]

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