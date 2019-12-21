سعد الحديثي: الحكومة لا تستطيع إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان لهذا السبب

2019/12/21 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، اليوم السبت، عدم تمكن حكومة تصريف الأمور اليومية، من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، إلى مجلس النواب.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون الموازنة جاهز في مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية لا تستطيع إرساله بعد أن تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية".

بغداد اليوم ـ متابعة

دعا رئيس كتلة الاصلاح والاعمار، صباح الساعدي، السبت، القوى السياسية الى الابتعاد عن سياسة "تدوير الوجوه الفاسدة"، فيما اشار الى أنها الفرصة الاخيرة لهم.

وقال الساعدي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "

بغداد اليوم- كركوك

رأى المتحدث باسم الجبهة التركمانية، محمد سمعان، اليوم السبت، ان الارتال الامريكية التي وصلت الى محافظة كركوك جاءت لحماية الابار النفطية خوفا من دخول العراق في فراغ دستوري وبالتالي الذهاب الى ’’فوضى عارمة’&rsquo

بغداد اليوم- بغداد

اكدت النائبة عن تحالف سائرون، انعام الخزاعي، ان الفرصة الأخيرة لتحقيق آمال العراقيين الان بين يدي تحالف البناء، محذرة الأخير من ان التفريط بها سيجعل من الشعب العراق يقول ’’كلمته الأخيرة’’ بحسب قولها.

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