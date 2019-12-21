الوطني الكردستاني ينتخب رئيساً لمجلسه السياسي ويشكل هيئة إدارية تقود الحزب

2019/12/21 | 23:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق انطلقت في مدينة #السليمانية، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد #الوطني_الكردستاني وبمشاركة أكثر من ألف شخص، لانتخاب زعيماً جديداً وهيئة قيادية جديدة للحزب.عضو المكتب السياسي […]

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