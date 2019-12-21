2019/12/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من المفارقات المضحكة المبكية أن من كان صالحا في الأمس وفقا لتقييم ورضا البعض، أصبح بين ليلة وضحاها غير صالح لأي مهمة طالما أنه لم يعد سائرا في ركابها ولم يمتثل لرغباتها في أن يكون مطيعا حتى لو خرق الدستور ووضعه في سلة المهملات، وكأن العراق مختصرا بما يريد هذا البعض جملة وتفصيلا فأما أن يكون مشروعا لنعم عمياء أو يذهب للجحيم، وقبل أن نمضي في هذا القول علينا أن نفهم حقيقة واحدة مفادها من يؤمن بالديمق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - الرئيس صالح لم يعد صالحا برأي البعض) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - الرئيس صالح لم يعد صالحا برأي البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).