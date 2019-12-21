مرتضى العبيدي - الجيش الأحمر والشعب السوفييتي أنقذا البشرية من النازية/ ترجمة مرتضى العبيدي

2019/12/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مرتضى_العبيدي صادق البرلمان الأوروبي يوم 19 سبتمبر (آب/ تشرين الأول) على لائحة تدعو إلى إعادة كتابة تاريخ أوروبا المعاصر حسب رؤية تجعل من الاتحاد السوفيتي المتسبب في اندلاع الحرب العالمية الثانية بإقدامه على إمضاء معاهدة عدم اعتداء متبادل مع ألمانيا، متناسيا أن فرنسا وانكلترا قد سبقتا الاتحاد السوفيتي في إمضاء معاهدة مماثلة مع كل من ألمانيا واليابان.وردا على مثل هذه المحاولات اليائسة والبائسة لتزييف التاري......

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