سعيد الوجاني - الوضع القانوني لتفاريتي // La situation juridique du Tifariti

2019/12/21 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مرة أخرى نطرح السؤال عن الوضع القانوني لمنطقة تفاريتي / Tifariti ، هل المنطقة التي اهملها الجدار ، ولم يضمها هي ملك للمغرب ، ام انها ملك لجبهة البوليساريو ، ام انها منطقة عازلة كما يسميها النظام المغربي ، تتبع للأمم المتحدة .ومناسبة طرح هذا السؤال ، ما عرفه المؤتمر الخامس عشر لجبهة البوليساريو ، من حضور ممثليْن عن " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " ، المعروفة ب " المين......

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