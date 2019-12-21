رسالة من الصدر إلى قصي السهيل عشية ترشحيه لرئاسة الحكومة: احفظ كرامتك

2019/12/21 | 23:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى تحالف البناء ومرشحه لرئاسة الحكومة قصي السهيل، قبل ساعات من الموعد النهائي للإعلان الرسمي.

دعا الصدر كتلة البناء ومرشحها إلى رئاسة الحكومة إلى احترام دماء العراقيين وأوامر المرجعية وإرادة الشعب

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر: "أيها الاخوة في (كتلة البناء)، أيها الأخ (قصي السهيل)، احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية واحترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم". وشدد الصدر، أن ذلك "هو خير لنا ولكم وللعراق أجمع"، مؤكدًا أن "الشعب هو الكتلة الأكبر".

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وعقد تحالف البناء اجتماعًا طويلًا، يوم السبت 21 كانون الأول/ديسمبر، في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ببغداد، انتهى إلى التأكيد على كونه الكتلة الأكبر، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لحسم ذلك، كما أعلن رسميًا ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

فيما رد سائرون سريعًا على لسان نائب رئيس البرلمان والقيادي في التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر، حسن الكعبي، حيث قال إن "موضوع الكتلة الأكبر حُسِم في الجلسة الأولى، وعلى أثر ذلك تم تشكيل الحكومة المستقيلة، وعلى رئيس الجمهورية الآن تسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الجديدة"، مشددًا في بيان له أن "زمن الكتلة الأكبر انتهى".

الصدر للسهيل: احفظ كرامتك فإن الشعب هو الكتلة الأكبر

ولا تشير الأجواء إلى أي بوادر انفراج للأزمة، مع الوصول إلى الساعات الأخيرة قبل يوم الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر، الموعد الأخير الذي طلبته الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة، بل تشي بتعمق الخلافات في ظل إصرار كتل كبيرة في تحالف البناء، أبرزها الفتح ودولة القانون، على ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل، على الرغم من رفضه من قبل المتظاهرين.

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