قتل أحد أمراء «داعش» واثنين من مرافقيه قرب بحيرة حمرين

2019/12/21 | 23:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، من إلقاء القبض على مروجين اثنين للمخدرات شرقي بغداد، في حين أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، مقتل احد امراء عصابات داعش الإجرامية واثنين من مرافقيه قرب بحيرة حمرين، بينما تمكنت وزارة الداخلية، من اعتقال 8 عناصر من عصابات داعش الارهابية في الجانب الأيسر من الموصل.

وذكر قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، في بيان تلقته “الصباح”، إنه “بتنسيق بين قطعات اللواء الثاني واللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بين منطقتي الوكر والترويج، وبعد ورود معلومات استخبارية، تم القبض على اثنين من المروجين للمخدرات شرقي بغداد”.

وأضاف، أنه “تم العثور على اكثر من 280 غراماً من مادة الكرستال المخدرة بحوزتهما”، مشيرا إلى “تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم”.

وفي غضون ذلك، اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اعتقال ارهابي قدم من العاصمة بغداد ويعمل في صلاح الدين.

واشار بيان للمديرية، الى إنه “استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات صلاح الدين من القبض على احد الارهابيين في منطقة بيجي ب‍صلاح الدين”.



وأضافت أن “الارهابي هو من القادمين من بغداد هربا بعد تضييق الخناق عليه كونه مطلوبا للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقد تم تسليمه لجهة الطلب”.

اما في ديالى، فقد كشف الحشد الشعبي في المحافظة، عن تفاصيل ونتائج العملية العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية شمال قضاء المقدادية.



وقال آمر اللواء 24 في الحشد، احمد التميمي، في تصريح صحافي، ان “العملية العسكرية التي انطلقت لتعقب ومطاردة خلايا داعش الارهابية شمال قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، كانت بمحاور متفرقة أبرزها محور قرى وبساتين حوض سنسل في الزور وصولا لضفاف نهر ديالى ومحور قرى وبساتين حوض شروين وصولا لنهر ديالى”.



واوضح، أن “العملية حققت نتائج ايجابية واسفرت عن تفتيش وتمشيط مناطق واسعة وتدمير 3 أوكار لعناصر داعش تحوي كميات من المواد اللوجستية”، لافتا الى ان “العملية كانت مدعومة بجهد استخباري وغطاء جوي، وستكون هناك عمليات أخرى قريبا”.

الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، أمس السبت، مقتل احد امراء تنظيم داعش الإجرامي واثنين من مرافقيه قرب بحيرة حمرين.

وقال الحسيني، في تصريح صحافي، إن “المعلومات الامنية المتوفرة عن ضربة جوية لاحد اوكار داعش قرب بحيرة حمرين (64 كم شمال شرق بعقوبة)، تؤكد مقتل احد امراء داعش الارهابي واثنين من مرافقيه”.



وبين ان” تحديد موقع الوكر جاء بسبب جهد استثنائي لاستخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية”، مؤكدا أن “13 ضربة جوية استهدفت اوكار التنظيم خلال 2019 ما اسفر عن مقتل العديد من قادته ومسلحيه في حمرين و6 مناطق اخرى”. بينا، أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، باعتقال 20 مطلوباً بينهم سوداني الجنسية ورعاة أغنام من المشتبه بتورطهم بعمليات ارهابية خلال حملة امنية في المناطق الصحراوية غربي الانبار.

واشار المصدر، الى ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية في المناطق الصحراوية تمكنت من خلالها اعتقال 20 مطلوبا بينهم سوداني الجنسية ورعاة اغنام من المشتبه بتورطهم بعمليات اخفاء معلومات عن تواجد خلايا داعش الارهابية كونهم في المناطق القريبة من وادي حوران والمناطق الصحراوية الاخرى التي يختبئ ارهابيو التنظيم فيها”.



وفي الاطار نفسه، تمكنت وزارة الداخلية، من اعتقال 8 من عناصر داعش الارهابي في الجانب الأيسر من الموصل.

وذكر بيان للوزارة، ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، تمكن من القاء القبض على 8 عناصر من عصابات داعش الارهابية”، مبيناً ان “3 منهم كانوا يعملون في ما يسمى بالحسبة و 4 منهم كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند والاخير كان يعمل فيما يسمى بالشرعية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الارهابية، مؤكداً انه تم القبض عليهم في عدد من مناطق الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

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