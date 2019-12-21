2019/12/21 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم
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توج فريق ليفربول الانكليزي اليوم السبت،(21كانون الاول 2019) بلقب مونديال الاندية بعد الفوزعلى فلامن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول بطلا لاندية العالم على حساب فلامنغو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
توج فريق ليفربول الانكليزي اليوم السبت،(21كانون الاول 2019) بلقب مونديال الاندية بعد الفوزعلى فلامن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول بطلا لاندية العالم على حساب فلامنغو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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