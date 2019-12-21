قتيلان في إسبانيا ومفقود في فرنسا بسبب سوء الاحوال الجوية

2019/12/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرسيلي-(أ ف ب) – لقيت كورية جنوبية مصرعها بسبب سقوط حطام عليها في مدريد، كما قضى متزلج هولندي غرقا في جنوب غرب اسبانيا وفقد ثالث في البحر قبالة السواحل الفرنسية، اثر هبوب عاصفة ايلزا السبت في المناطق الغربية من أوروبا.وقضت كورية جنوبية عمرها 32 عاما السبت متأثرة بجروح بالغة نجمت عن سقوط حطام بناية […]

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