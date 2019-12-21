فاروق سلوم - حياة مكثفة

2019/12/21 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم تشعرني التفاصيل بالحصار مثل اي شخص غريب الأطوارتحاصرني نبرة الستريس حد الصداع وانا احاول ان اخفف الوقع الآفل الأخيراهرب الى المشي ..في الطبيعة فطرتي مثل كل مخلوقوانت ياصديقتي تطلبين ان الخص حياتي المتعددة ..حيواتيكما لخصتها يوما امامك على حجارة سور الصين بأربعة احرفولكن كيف الخصها بكل مافيها من المشاهدوالمحطات والغرائببكل الكآبات الموسمية والأنفلونزا والسعا......

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