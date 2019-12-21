سمير عادل - ماذا تحتاج الانتفاضة؟

2019/12/21 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل ماذاتحتاج الانتفاضة؟معضلة قيادة أم معضلة قيادة تحررية: كثيرا ما يردد في الأوساط السياسية التي تتحكم بالسلطة الفاسدة أو في أوساط ما يسمون أنفسهم محللين (وهم محللين لكل شيء إلا السياسة) بأن الانتفاضة الحالية ليس لديها قيادة.وهذه المسالة مجافية للحقيقة.فالانتفاضة لها قيادة وفيها اتجاهات سياسية ومتصارعة ولكن اي واحدة منها غير قادرة على تسييد آفاقها وسياساته على الانتفاضة.وقد اشرنا إلى هذا ا......

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