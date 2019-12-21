الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي في ديالى

2019/12/21 | 23:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي، السبت، لهجوم شنه عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن ابطال اللواء الرابع في الحشد الشعبي تصدوا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين.وأضاف أن الهجوم الإرهابي الذي تصدى له ابطال

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