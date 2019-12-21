ليفربول بطلا لمونديال الأندية بعد لقاء صعب مع فلامنغو البرازيلي

2019/12/21 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

توج ليفربول الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على فلامنغو البرازيلي 1-صفر اليوم السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتستمر المواجهة لوقت إضافي، ثم استطاع البرازيلي فيرمينو أن يحسم المباراة واللقب لصالح ليفربول بهدف الفوز في الدقيقة 99.

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