الكربولي يوجه رسالة الى رئيس الجمهورية قبيل انتهاء المدة الدستورية

2019/12/21 | 23:55 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية: وجه النائب محمد الكربولي رسالة الى رئيس الجهورية برهم صالح، السبت، قبيل انهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ، مبينا ان انتهاك الدستور...

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