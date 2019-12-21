بالفيديو.. الكشف عن

2019/12/21 | 23:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف وزير البيئة اللبناني الاسبق وئام وهاب، عن تهريب عائلة بارزاني رئيس اقليم كردستان، مليار دولار إلى مصارف لبنان، بالتعاون من لبنانيين اثنين.وقال وهاب في حوار مع الصحفي العراقي المقيم في لبنان، أمين ناصر، في حوار فيديويّ اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "ريمون، وتيدي رحمة، وهما شريكان مع عائلة بارزاني وقاموا بتهريب هذه الأموال من كردستان إلى بيروت، واشتروا بها حصة في أحد مصارف لبنان، ووضع وديعة بقيمة مليار دولار".وأضاف "بعد المشاكل المصرفية التي في لبنان طالبوا بسحب هذه الوديعة بحجة أن عائلة بارزاني يضغطون عليهما لسحب هذه الأموال"، داعياً الحكومة العراقية إلى "إقامة سكوى في لبنان والبحث عن مصدر هذه الأموال لأن هذا الموضوع هو غسيل أموال وتهريب للثروة العراقية".

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