2019/12/21 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سياسي

اكدت كتلة صادقون، اليوم السبت، انها "ترى بان المرحلة المقبلة من المستحيل ان ينجح شخص سياسي في قيادتها.

وقال رئيس كتلة صادقون، عدنان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيحان: صادقون ترى من المستحيل اختيار شخص حزبي للمرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيحان: صادقون ترى من المستحيل اختيار شخص حزبي للمرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).