العلاقات النيابية: الحكومة ملزمة بحماية جميع السفارات في البلاد

2019/12/21 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

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اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم السبت، ان "الحكومة ملزمة بتوفير الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية على وفق القانون الدولي".

وقال عضو لجنة

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