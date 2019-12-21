ليفربول يتوج بلقب كأس العالم للأندية

2019/12/21 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما هزم فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

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