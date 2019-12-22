رواتب موظفي الدولة للشهر المقبل {مؤمنة}

2019/12/22 | 00:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اكدت النائبة عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي أن رواتب جميع موظفي الدولة للشهر المقبل مؤمنة بشكل كامل ولا صحة لانقطاعها.

وقالت الحبوبي، في بيان صحفي: ان "الاصوات التي ذكرت بان الدولة امام عجز مالي واقتصادي حاد وان رواتب الموظفين للشهر المقبل لن تتوفر فان هذا الامر غير صحيح اطلاقاً".

واضافت ان "الهدف من اثارة مثل هكذا اخبار هو لزيادة الاضطرابات السلبية التي تنعكس سلبا على الشارع العراقي وهذا الامر يؤدي الى تساؤلات عديدة كما انه، جزء من مخطط لحدوث مشكلات بين الموظفين والدولة ".

وتابعت ان" هذه الامور مجرد اقاويل حيث ان الرواتب مؤمنة بشكل كامل خلال موازنة 2019 التي اقرت بداية العام الجاري".

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