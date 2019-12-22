الزرفي يوجه دعوة لصالح بشأن الترشح لرئاسة الحكومة

2019/12/22 | 00:06 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، لاعطاء فرصة الترشيح للكتل التي ساندت الحراك الشعبي ولم تختار عبد المهدي سابقا لرئاسة الحكومة.وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر اليوم ، ان “كل الكتل التي شاركت في تشكيل الحكومة السابقة قد اسقطت حقها في ترشيح رئيس الوزراء القادم”.واضاف انه”على ...

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