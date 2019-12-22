صحفي معتصم: صالح امام خيارين.. ويكشف شرط المتظاهرين لرئيس الحكومة المقبل

2019/12/22 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف صحفي معتصم، عن خيارين لرئيس الجمهورية برهم صالح باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وشرط المتظاهرين الأوحد لرئيس الحكومة المقبل.

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