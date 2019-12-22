رسمياً: محمد صلاح الأفضل في مونديال الأندية

2019/12/22 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، والتي توج بها ليفربول, مساء اليوم, على حساب فلامينجو البرازيلي.

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