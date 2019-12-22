2019/12/22 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، السبت، بأن عنصرا بالحشد الشعبي قتل واصيب ثلاثة اخرون بصد هجوم لـ"داعش" شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الحشد الشعبي صدت مساء اليوم هجوما لداعش قرب منطقة السعدية باتجاه بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى، ما ادى الى مقتل احد عناصر القوة واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر بالحشد واصابة ثلاثة اخرين بصد هجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصر بالحشد واصابة ثلاثة اخرين بصد هجوم لـ'داعش' شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).